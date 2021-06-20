Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Omuzlarında evlat, yüreklerinde vatan sevgisi
Jandarma Genel Komutanlığı, "Babalar Günü"nü yayınladığı bir video ile kutladı.
"Omzumuzda evlat, yüreğimizde vatan sevgisi taşıyoruz" diyen Jandarma, bir kez daha güç şartlarda görev yapan personelin fedakarlığını vurguladı.
Jandarma Genel Komutanlığı şehit babalarını da unutmadı. Sosyal medya paylaşımında "Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" denildi.
Omzumuzda evlat, yüreğimizde vatan sevgisi taşıyoruz.— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) June 20, 2021
Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babaların #BabalarGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/CuENmqwZ5K
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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