"Omzumuzda evlat, yüreğimizde vatan sevgisi taşıyoruz" diyen Jandarma, bir kez daha güç şartlarda görev yapan personelin fedakarlığını vurguladı.

Jandarma Genel Komutanlığı şehit babalarını da unutmadı. Sosyal medya paylaşımında "Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" denildi.