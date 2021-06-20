Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesi nedeniyle basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Bu yaz Türkiye ve Yunanistan arasında rahat bir yaz geçecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Belli bir zaman Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden gerilimlerden sonra Yunanistan ile bir diyalog başlattık. Görüşmeler gerçekleştirdik, istişari görüşmeleri tekrar başlattık. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geldi, ben Yunanistan'a gittim. Sayın Cumhurbaşkanımızla Miçotakis'in (Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis) yine Brüksel'de gerçekleştirdikleri görüşme de gayet olumlu geçti. Bunlar olumlu. Sorunların hepsi çözüldü mü, hayır. Bu şunu gösteriyor. Sorunlarımızı diyalog ile çözme azmimizi gösteriyor. Umarım her iki tarafta da bu samimiyet devam eder.

Ama aynı zamanda Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi lazım. Basın toplantımız güzel, ama dostum Dendias arkamızdan bir sürü şey söylüyor. Bunlara gerek yok. Biz bunları görmezden görüyoruz. Turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda centilmenlik anlaşmamız var. Ama şimdi bakıyoruz Yunanistan Navtex ilan ediyor. Yunanistan bu mutabakatımızı da bozdu. Yunanistan'ın bu tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan vazgeçmesi lazım. Ben biliyorum kendi halkını biraz olsun tatmin etmek için yapıyorlar. Ama bunların bir faydası yok. Biz başlattığımız diyaloğu somut adımlara dönüştürelim istiyoruz. Biz bu konuda samimiyiz ve kararlıyız."