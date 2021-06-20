Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun olacak. Genel Kurul'da askeri yargı kanununda değişiklik öngören teklif ele alınacak. 4'üncü yargı paketi de Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Ayrıca Sayıştay Başkanı ve RTÜK'ün 3 üyesi seçilecek.

Meclis gündeminde yargıyı ilgilendiren düzenlemeler var. Askeri yargı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi, Genel Kurul gündemine gelecek.

Askeri suçlara ilişkin uzman mahkemeler yeniden belirleniyor

Düzenlemeyle, askeri suçlara ilişkin yargılamaları yapacak uzman mahkemeler belirleniyor. Askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasında uygulanacak istisnai hükümler de yeniden düzenleniyor.

Teklife göre, askeri suçlardan dolayı soruşturma izni verecek makamlar askerlerin görevlerine göre tayin edilecek. Hizmetin niteliğine göre, dava belgeleri en yakın amire iletilecek.

4. yargı paketi meclis gündeminde

Komisyonlarda da önemli düzenlemeler ele alınacak. 4'üncü yargı paketi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Boşanmış eşe karşı işlenen suçlar, eşe karşı işlenmiş gibi ağır cezaya çarptırılacak.

Tutuklamalarda somut delil şartı aranacak. Adli kontrol iki yılla sınırlandırılacak ve 4 ayda bir gözden geçirilecek. Mağduriyetlerin önüne geçmek için adliyelerde 7 gün 24 saat boyunca ifade alınabilecek.

Sayıştay Başkanı ve Rtük'ün 3 üyesi seçilecek

Genel Kurul'da ayrıca, Sayıştay Başkanı seçimi ve RTÜK'ün boş bulunan 3 üyeliği için de seçim yapılacak.

