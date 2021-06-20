Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Babalar Günü'nü kutluyorum. İnsan kaç yaşında olursa olsun, babasının kaybı, yeri hiçbir zaman dolmayacak bir kayıptır. Babama ve aramızdan ayrılmış olan bütün babalara Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Babalar gününü kutluyorum.



İnsan kaç yaşında olursa olsun, babasının kaybı, yeri hiçbir zaman dolmayacak bir kayıptır.



Babama ve aramızdan ayrılmış olan bütün babalara Allah'tan rahmet diliyorum. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 20, 2021