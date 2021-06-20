Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan "Babalar Günü" paylaşımı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Babalar Günü'nü kutladı.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Babalar Günü'nü kutluyorum. İnsan kaç yaşında olursa olsun, babasının kaybı, yeri hiçbir zaman dolmayacak bir kayıptır. Babama ve aramızdan ayrılmış olan bütün babalara Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
Babalar gününü kutluyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 20, 2021
İnsan kaç yaşında olursa olsun, babasının kaybı, yeri hiçbir zaman dolmayacak bir kayıptır.
Babama ve aramızdan ayrılmış olan bütün babalara Allah'tan rahmet diliyorum.
Etiketler: Mustafa Şentop
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