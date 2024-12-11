Hafif Sağanak Yağışlı 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.12.2024 12:47

Emine Erdoğan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını dileyerek, "Büyükelçilerimizin ülkemizi başarıyla temsil eden çalışmalarının barış, iş birliği ve diplomasiye güç katmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında programa ilişkin videoya da yer veren Emine Erdoğan, "15. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını diliyor, büyükelçilerimizin ülkemizi başarıyla temsil eden çalışmalarının barış, iş birliği ve diplomasiye güç katmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın Anadoludakiler Projesi sergisini ziyareti ve 15. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin detaylara yer verildi.

 

Sıradaki Haber
Bakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:16
Doğu Karadeniz için "fırtına" uyarısı
13:17
10 ayda 90 binin üstünde ruhsatsız silah ele geçirildi
13:19
İkinci el otoda satışlar arttı
13:07
Sertifikalı tohum üretimi 1,3 milyon tona ulaştı
13:05
Bakan Yumaklı: Türkiye tohum ihraç eden bir ülkedir
13:00
ABD'nin California eyaletindeki yangında 20 binden fazla kişi için tahliye emri verildi
Gündüz tennure diken terzi akşam sema dönüyor
Gündüz tennure diken terzi akşam sema dönüyor
FOTO FOKUS
Tüketici özel ödülü TRT Haber'e
Tüketici özel ödülü TRT Haber'e
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ