Emine Erdoğan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında programa ilişkin videoya da yer veren Emine Erdoğan, "15. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlı olmasını diliyor, büyükelçilerimizin ülkemizi başarıyla temsil eden çalışmalarının barış, iş birliği ve diplomasiye güç katmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın Anadoludakiler Projesi sergisini ziyareti ve 15. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin detaylara yer verildi.