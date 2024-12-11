Bakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçilerle TBMM'yi ziyaret etti.

Burada konuşan Fidan, konferans kapsamında büyükelçilerle birlikte TBMM'yi ziyaret etmekten gurur ve memnuniyet duyduklarını ifade ederek, büyükelçilerin dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

Fidan, bugün de demokrasinin tecelli ettiği yer TBMM'de olduklarını kaydederek, "Dün gün boyu zaten bütçemiz vardı. Yine meclisimize hesap verilebilirlik kuralı kapsamında hesabımızı verdik, eleştirileri ve yorumları dinledik. Çok şükür dün milletvekillerimizin oylamasıyla da meclisimiz (bütçeyi) geçti" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekillerine teşekkür eden Fidan, kendilerini kabul ettiği için Kurtulmuş'a şükranlarını sundu.

Fidan, çok taraflılığın ve kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığı, kutuplaşmanın derinleştiği, haklının değil, güçlünün hukukunun üstün geldiği, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail tarafından Gazze'de yürütülen apaçık soykırıma dahi dur diyemediği mevcut ortamda daha adil bir sistemin inşası için çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin hak ve menfaatleri ile insanlığın ortak değerlerini esas alan dış politikanın merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ortaya konulan ve Türkiye'yi her alanda daha etkin ve güçlü kılmayı hedefleyen "Türkiye 100 Yılı" vizyonunun yer aldığını ifade etti.

Fidan, bu vizyon doğrultusunda krizlere ve fırsatlara eş zamanlı olarak mukabele edebilen, çok boyutlu, çok paydaşlı ve çok katmanlı bir strateji izlediklerini kaydederek, "Bu kapsamda dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve istikrarın tesisi yönündeki çabalara anlamlı katkılarda bulunuyoruz. Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin'in giderek daha fazla sayıda ülke tarafından tanınması için çalışarak küresel ölçekte etki yaratıyor ve ülkemize dönük teveccühü artıran bir politika izliyoruz" diye konuştu.

Tam da bu sebeple bu seneki Büyükelçiler Konferansı'nın temasını "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" olarak belirlediklerini aktaran Fidan, halk iradesinin vücut bulduğu, gücünü ve meşruiyetini Türk milletinden alan TBMM tarafından yürütülen parlamenter diplomasi faaliyetlerinin dış politikanın tamamlayıcı bir unsuru olarak uluslararası alanda Türkiye'nin etkinliğini artırdığını dile getirdi.

Fidan, milletvekilleri tarafından yürütülen ikili ve çok taraflı temasların dış ilişkilerin çeşitlendirilmesine ve derinleştirilmesine önemli katkılar sunduğunu aktararak, Dışişleri Bakanlığı olarak bağımsız ve milli dış politikayı TBMM başta olmak üzere tüm kurumlarla tek vücut halinde eş güdüm içerisinde uygulamayı sürdüreceklerini söyledi.