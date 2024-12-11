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Gündem
AA 11.12.2024 11:55

Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çok kutuplu, çok merkezli yeni dünya sistemi içerisinde hep birlikte Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız"

Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Çok kutuplu, çok merkezli yeni dünya sistemi içerisinde hep birlikte Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız.

Suriye'nin geleceğinin kuvvetli ve güçlü bir şekilde kurulması Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri.

Bu İsrail'in iyi günleridir. Bundan sonraki süreçte uluslararası alanda İsrail'i çok daha zor, zorlu ve kötü günler beklemektedir.

Ayrıntılar gelecek...

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Numan Kurtulmuş İsrail'in Gazze Soykırımı Suriye
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