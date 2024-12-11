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Gündem
AA 11.12.2024 10:56

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor
[Fotograf: AA]

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırıyor.

İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, daha sonra ülkelerine dönüyor.

16 yaşındaki Hikmet Haskiro, 3 yaşında geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Haskiro, "Türk insanı çok iyiydi, onlara teşekkür ediyorum. Suriye'ye gideceğim için çok mutluyum. Oradaki akrabalarımdan 13 yıldır ayrıyım, onları göreceğim. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.

Ailesiyle Suriye'ye dönmek üzere sınır kapısına gelen 12 yaşındaki Cennet Atra ise okuldaki arkadaşlarını, öğretmenlerini çok sevdiğini söyledi.

Muhammet Farih de 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Şimdi savaş bitti artık dönüyorum. Şam'a gideceğim. Türk halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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