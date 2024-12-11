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TRT Haber 11.12.2024 08:17

124 milyon TL'lik dolandırıcılık ve bahis operasyonu: 30 tutuklama

4 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-11” operasyonlarında hesaplarında 124 milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 30'u tutuklanırken 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

124 milyon TL'lik dolandırıcılık ve bahis operasyonu: 30 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince “Siberağ-11” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. 

"Vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine operasyonlarımız devam ediyor"

Şüphelilerden 30'u tutuklanırken 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis reklamlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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Ali Yerlikaya Dolandırıcılık Bahis
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