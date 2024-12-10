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Gündem
AA 10.12.2024 22:54

Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ı yenilgiye uğratan Irak hükümeti ve halkını tebrik etti

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü vesilesiyle Irak hükümetini ve tüm Irak halkını tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ı yenilgiye uğratan Irak hükümeti ve halkını tebrik etti

Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın Irak’ta yenilgiye uğratılmasının yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü vesilesiyle Irak hükümeti ve tüm Irak halkının kutlandığı belirtildi.

Mücadele sırasında hayatını kaybeden Iraklılara Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, "Ülkemiz, bölgemizde güvenlik ve istikrar üreten bir ülke olma yönünde kayda değer adımlar atmakta olan Irak'a, DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle mücadelesinde gereken desteği vermeyi sürdürecektir." ifadesi yer aldı.

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Dışişleri Bakanlığı DEAŞ Irak
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