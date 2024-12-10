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Gündem
TRT Haber 10.12.2024 21:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadoludakiler Projesi' sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen, "Anadoludakiler Projesi Sergisi"ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadoludakiler Projesi' sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, sergi ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Anadoludakiler Projesi sergisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla 81 ilimizde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi, ülkemizin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruyup tanıtmayı amaçlıyor. Proje ile 3B, yani bereket, birikim ve beceri temaları altında yöresel ürünlerimiz ve zanaat eserlerimiz dijital platforma taşınarak mahalli üreticilerimizin desteklenmesi, kültür hazinemizin geleceğe aktarılması hedefleniyor. Projemizin uygulanmasına katkı verenleri tebrik ediyor, projenin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını, yöresel ürünlerimizin ve kültür değerlerimizin korunmasında öncü bir rol oynamasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından sergi ziyaretine ilişkin ortak paylaşımda da bulundu.

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