Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown ​​​​​​​Jr. ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.