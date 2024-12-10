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Gündem
AA 10.12.2024 20:45

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile yapılan telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown ​​​​​​​Jr. ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Metin Gürak Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye- ABD İlişkileri Genelkurmay
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