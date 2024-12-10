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Gündem
TRT Haber 10.12.2024 18:47

MİT, PKK/YPG'nin Esed rejiminden ele geçirdiği 12 tır, 2 tank ve 2 depoyu imha etti

MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'da Esed rejiminden ele geçirdiği füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de meydana gelen gelişmelerden çıkar ve alan sağlamaya çalışan PKK/YPG terör örgütünün, Kamışlı’da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya başladığını tespit etti ve süratle harekete geçerek operasyon düzenledi.

MİT, Esad rejiminin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri hassasiyetle takip ediyordu. Örgütün, Esad rejimiyle yaptığı kirli anlaşmalarla rejimden devraldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğunu ve kendi depolarına taşımaya başladığı MİT tarafından tespit edildi. Örgüt, gasp ettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı güvenlik güçlerimize karşı kullanmayı planlıyordu.

Bölgeyi anbean takibe alan MİT, örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları tırlara yüklediğini ve konvoy şeklinde bölgeden ayrıldığını tespit etti. Bunun üzerine MİT, operasyon kararı alarak konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.

Suriye’deki son operasyonlarla moral motivasyonunu tamamen kaybeden örgüt, sürekli gerileyerek Fırat Nehri’nin doğusuna sıkışan kadrolarında oluşan yoğun korkuyu azaltmak için, “Kamışlı Havalimanı’nın İsrail tarafından hedef alındığı, örgüte yönelik bir operasyon olmadığı” yalanını yaymaya başladı.

MİT kaynaklarınca, Suriye’de oluşan durumda, terör örgütünün sınırlarımızda yuvalanıp ülkemize yönelik faaliyet göstermesine müsamaha gösterilmeyeceği ve terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

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MİT PKK/YPG Terör Örgütü
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