PKK/YPG, TRT Haber ekibine saldırdı

PKK/YPG terör örgütü, Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine yönelik bombalı bir kamikaze dron saldırısı düzenledi.
Saldırı sırasında ekip aracı ağır hasar aldı.
TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, kameraman Fatih Şenel ve Bülent Serin, ulaştırma görevlisi Yusuf Serin'in sağlık durumları iyi.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’deki ekibimize kamikaze dronla saldırı düzenledi. Ekibimizin aracı ağır hasar aldı. Detaylar @trthaber’de. https://t.co/c620BbBrXw— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 11, 2024
Saldırı anında aracın sürücü koltuğunda bulunan Yusuf Serin, o anları şöyle anlattı:
"Son anda gördüm, kuş gibi geldi. Fark ettiğim an yere attım kendimi. ‘Bülent ağabey yat’ dedim."
Patlamanın etkisiyle kısa süreli işitme kaybı yaşayan kameraman Bülent Serin ise, "Arka koltuktaydım. Patlamanın etkisiyle kendimi dışarı fırlatmışım. Pencereden girmiş olsaydı kafama darbe alabilirdim" sözlerini kullandı.
“Son anda gördüm, kuş gibi geldi. Fark ettiğim an yere attım kendimi."— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 11, 2024
“Arka koltuktaydım. Patlamanın etkisiyle kendimi dışarı fırlatmışım. Pencereden girmiş olsaydı…”
Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin kamikaze dronlu saldırısına uğrayan ekibimiz o anları anlattı. pic.twitter.com/f59HJgisrs