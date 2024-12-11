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Dünya
TRT Haber 11.12.2024 11:40

PKK/YPG, TRT Haber ekibine saldırdı

TRT Haber ekiplerinin Suriye’nin Münbiç bölgesinde yayın yaptığı bölgeye terör örgütü PKK bombalı dronla saldırdı. Ekip aracı ağır hasar aldı.

PKK/YPG, TRT Haber ekibine saldırdı

PKK/YPG terör örgütü, Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine yönelik bombalı bir kamikaze dron saldırısı düzenledi.

Saldırı sırasında ekip aracı ağır hasar aldı.

TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, kameraman Fatih Şenel ve Bülent Serin, ulaştırma görevlisi Yusuf Serin'in sağlık durumları iyi. 

"Fark ettiğim an yere attım kendimi"

Saldırı anında aracın sürücü koltuğunda bulunan Yusuf Serin, o anları şöyle anlattı: 

"Son anda gördüm, kuş gibi geldi. Fark ettiğim an yere attım kendimi. ‘Bülent ağabey yat’ dedim."

Patlamanın etkisiyle kısa süreli işitme kaybı yaşayan kameraman Bülent Serin ise, "Arka koltuktaydım. Patlamanın etkisiyle kendimi dışarı fırlatmışım. Pencereden girmiş olsaydı kafama darbe alabilirdim" sözlerini kullandı.


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