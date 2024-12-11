İsrail gazetesine göre, PKK/YPG Tel Aviv yönetiminden yardım istedi

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Esed'in düşmesinin ardından PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'e başvurduğu belirtildi.

PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'den yardım ve koruma talep ettiği ifade edildi.

Haberde, bu talebin ne yolla yapıldığı veya İsrail'in yanıtına dair ise detaylara yer verilmedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada, Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getirmişti.

Saar, PKK/YPG'ye yönelik operasyonların durdurulmasını istemişti.