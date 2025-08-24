Az Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.08.2025 19:03

Emine Erdoğan: Ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali

Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin, "Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik. TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimiz, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali" dedi.

Emine Erdoğan: Ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatının da aralarında olduğu filonun İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik. TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimiz, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali. Atatürk'ün manevi mirası Savarona Yatı'nın da restorasyonunun tamamlanıp yeniden denizlerle buluşması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. TEKNOFEST gençliğimizin, Mavi Vatan'ın koruyucularından ilham alarak daima daha güçlü bir Türkiye için çalışmasını diliyorum."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan TCG Anadolu İstanbul Boğazı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:18
Rusya-Ukrayna arasında esir takası yapıldı
19:51
TCG Anadolu, Boğaz geçişini tamamladı
19:49
Soykırımcı İsrail Sana'ya hava saldırısı düzenledi: 2 ölü
19:46
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni paylaşımı
19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşım
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını İstanbul Boğazı'nda selamladı
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul Boğazı'nı selamladı
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul Boğazı'nı selamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ