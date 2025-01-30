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Gündem
TRT Haber 30.01.2025 13:27

Emine Erdoğan: Türkiye'nin merkezi bir konum edinmesi memnuniyet verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler-HABİTAT'ın İstanbul'da bölge ofisi kurması ve pek çok alanda Türkiye ile iş birliği yapmasına ilişkin, "Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nın dünya ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan: Türkiye'nin merkezi bir konum edinmesi memnuniyet verici

Emine Erdoğan himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler arasındaki iş birliğine ilişkin olarak sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Birleşmiş Milletler-HABİTAT Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin İstanbul'da açılmasına yönelik Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalanmasını değerlendirdi

"Dünya ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin küresel sürdürülebilirlik çalışmalarında merkezi bir konum edinmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, sürecin çevreye duyarlı çözüm ve stratejilerin yayılmasına vesile olmasını diledi.
Türkiye merkezli uluslararası ofislerin sayısının artmasını temenni etti. 

 

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