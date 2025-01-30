Abdulkadir Uraloğlu: Ulaşım alanında kadınlara eşit fırsatlar sunacağız

Dünya Bankası tarafından Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Alman Kalkınma Ajansı ve Uluslararası Taşımacılık Forumu işbirliğinde düzenlenen "Ulaşımda Kadınlar Ağı Konferansı" İstanbul'da başladı.

Konferansın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım sektöründe yaşanan değişim ve dönüşüme dikkati çekerek, uzun yıllar boyunca ulaşım ve lojistik sektöründe meslek olarak daha çok erkeklerin egemen olduğunu ancak mesleklerin cinsiyetinin bulunmadığını söyledi.

Son yıllarda kadınların iş hayatındaki konumunu güçlendirmek için önemli adımlar atıldığını dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle ulaşım gibi geleneksel olarak erkeklere atfedilen sektörlerde temsilleri yetersiz kalmıştır. Bu durum, hem kadınların potansiyelini sınırlamakta hem de sektörün gelişimini engellemektedir. Bu noktada kadınların ulaşım sektöründeki rolünü artırmayı, sektörde eşitlikçi bir çalışma ortamı oluşturmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen bu ağ (Women in Transport Network-Ulaşımda Kadınlar Ağı) yalnızca sektörümüzün değil, toplumlarımızın da daha kapsayıcı bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlayacaktır."

"Daha adil ve erişilebilir şehirler oluşturmayı hedefliyoruz"

Uraloğlu, Bakanlık olarak sektörde cinsiyet eşitliği sağlamak için somut adımlar attıklarını kaydederek, özelikle AB ile yürüttükleri mali işbirliği kapsamında hayata geçirilen Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı projelerinde, toplumsal eşitliği sağlamayı temel bir öncelik olarak ele aldıklarını söyledi.

Bakanlık olarak kadınlara yönelik sundukları önceliklere vurgu yapan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar, çocuklar, engelli bireyler ve diğer dezavantajlı grupların ulaşım hizmetlerine eşit erişimini garanti altına almayı yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda bir sorumluluk olarak gördük ve görmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda projelerimizde bu durumu dikkate aldık. Ankara, İzmir, Kocaeli, Trabzon ve Düzce'de hayata geçirdiğimiz bu projeler, ulaşım hizmetlerinin tüm toplumu kapsayacak şekilde düzenlenmesini sağladı. Kadınların ve tüm toplumsal kesimlerin ulaşım hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmasını sağlayarak, daha adil ve erişilebilir şehirler oluşturmayı amaçlıyor ve bu hedefle çalışıyoruz."

"Artık kadın şoförler sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldi"

Uraloğlu, ulaşım sektöründe kadınların istihdamını artırmaya yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Dünya Bankası destekli Türkiye Raylı Lojistik İyileştirme Projesi kapsamında, üniversite son sınıf öğrencisi kadınlara yönelik staj programları geliştirdiklerini aktardı.

Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirecekleri Geliştirilmiş Staj Programı ile kadınlara teknik roller ve liderlik pozisyonları için daha fazla fırsat sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, kadınların bu alana daha güçlü katılmasının hem sektörü hem de toplumu ileriye taşıyacağını söyledi.

Uraloğlu, sektördeki eşitlikçi dönüşümün, yalnızca kadınların istihdamını artırmakla kalmayacağını, onların liderlik pozisyonuna ulaşmasını da sağlayacağını dile getirdi.

Dünya Şoförler Günü'nde (26 Kasım) gerçekleştirdikleri toplantılarda kadınların özellikle taşımacılık ve lojistik alanlarında istihdamını artırmak için sektör kuruluşları ile birlikte çalışma kararı aldıklarını aktaran Uraloğlu, "Artık kadın şoförler sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bizler kadınları sadece aile kurumunun kurucusu ve koruyucusu değil, ülkemizin de en büyük değeri olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Yeni bir AB projesine başlamayı planlıyoruz"

Bakan Uraloğlu, kadınların toplum hayatında etkin olmadığı bir ülkenin kalkınmasının, büyümesinin, gelişmesinin ve hedeflerini gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle ulaşım alanında kadınlara eşit fırsatlar sunacak, çalışma şartlarını iyileştirecek ve mesleki gelişimlerini destekleyeceğiz. Zaten Bakanlık olarak sürücülerimizin, gerek yurt içi gerekse uluslararası taşımalarında güvenli bir şekilde park edebilecekleri, dinlenebilecekleri daha fazla tır parkı ihtiyacını karşılamak için yeni bir Avrupa Birliği projesine başlamayı planlıyoruz. Proje sayesinde ana ulaşım aksları üzerinde, uluslararası standartlarda kurulacak yeni park alanlarımız, sürücülerin tamir, bakım gibi ihtiyaçlarını karşılarken akıllı ulaşım sistemleriyle donatılarak, sınır kapıları ile de entegre çalışabilecek. Projenin en önemli hedeflerinden birisi de emniyetli ve güvenli tır parkları oluşturarak, sürücülerin, özellikle de kadın sürücülerin bu alanda istihdamını kolaylaştırmak."

Uraloğlu, bu tür çalışmalar sayesinde yakın gelecekte nakliye sektöründeki kadınların sayısının artacağını kaydederek, "Kadın şoförler, sektörümüze yeni bir soluk getirecek, daha verimli ve güvenli bir taşımacılık anlayışının oluşmasına katkı sağlayacaklar." diye konuştu.

"Denizcilik sektöründe kadınların daha fazla yer alması için çalışmalar yürütüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, denizcilik sektöründe de kadınların daha fazla yer alması için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, toplam 6 bin 96 kadın gemi insanının aktif olarak hizmet ettiğini söyledi.

Bu sayıyı artırmak için denizcilik sektörünün önde gelen firmalarından 15'i ile "Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Protokolü" imzaladıklarını dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Başlattığımız staj seferberliği kapsamında denizcilik bölümlerinde okuyan kız öğrenciler için bugüne kadar toplam 148 staj fırsatı sunduk. 2025 yılı için de kız öğrencilerimizin uzun staj planlamalarını tamamladık. 2025 yılı yaz dönemi kısa staj planlamaları da devam ediyoruz. Ayrıca, uluslararası platformlarda denizcilik sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden programlara aktif destek vermekteyiz."

Uraloğlu, ulaşım sektöründe kadınların önünü açacak, eşitlikçi ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturacaklarının kaydederek, bu sayede kadınların erkeklerle omuz omuza çalıştığı ve eşitlik rüzgarlarının estiği bir Türkiye inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Konferans, kadınların teknik ve liderlik rollerinin pekiştirilmesine odaklanacak

Açılışını Bakan Uraloğlu'nun yaptığı konferans kapsamında gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Alman Kalkınma Ajansı ve Uluslararası Taşımacılık Forumu işbirliğinde oluşturulan Ulaşımda Kadınlar Ağının (Women in Transport Network-WiT) tanıtımı yapılacak ve ağa ilişkin detaylar ele alınacak.

Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde kadınların konumunun ulaşımın her alanında güçlendirilmesini amaçlayan ağ, özellikle kadınların teknik ve liderlik rollerinin pekiştirilmesine odaklanıyor.