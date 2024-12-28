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Gündem
AA 28.12.2024 12:54

Emine Erdoğan: Su verimliliği seferberliği kapsamında çalışmalar tüm kararlılığıyla sürdürülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleceğin emaneti suyumuzu korumak için hayata geçirilen su verimliliği seferberliği kapsamında çalışmalar tüm kararlılığıyla sürdürülüyor" dedi.

Emine Erdoğan: Su verimliliği seferberliği kapsamında çalışmalar tüm kararlılığıyla sürdürülüyor
[Fotograf: AA]

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığının Su Verimliliği Yönetmeliği'ne ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğin emaneti suyumuzu korumak için hayata geçirilen su verimliliği seferberliği kapsamında çalışmalar tüm kararlılığıyla sürdürülüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği, kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Sadece bugünü değil yarınlarımızı da şekillendiren bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum."

Yönetmelikle, su verimliliği sisteminin kurulması, izlenmesi ve belgelendirilmesi ile il planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, su verimliliği belge başvuruları Su Verimliliği Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Kriterleri sağlayan başvurulara Bakanlıkça su verimliliği belgesi düzenlenecek.

Başvuru esnasında, kurulan sisteme ilişkin Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması zorunlu olacak. Başvurular Bakanlık tarafından 60 gün içerisinde değerlendirilerek neticelendirilecek. Tüm kategorilerdeki su verimliliği belgelerinin yenilenebilmesi için ilgili belge kriterlerinin devamlılığının sağlanması gerekecek.

Emine Erdoğan öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" tanıtım toplantısı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenmişti.

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