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Gündem
TRT Haber 28.12.2024 11:40

27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 93 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 93 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 93 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Operasyonların detaylarını paylaşan Yerlikaya,  27 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden Kıskaç-32 operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Karaman, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda döviz, Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. 

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgütün "güncel yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüklerini, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunduklarını, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiğini, örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olma suçlarından arandıklarını, ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanların da yakalandığını ifade etti.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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