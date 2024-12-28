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Gündem
TRT Haber 28.12.2024 09:22

İskenderun Sahil Projesi başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyareti kapsamında bugün İskenderun Sahil Projesi’ne ilişkin çalışmaları başlatacak.

İskenderun Sahil Projesi başlıyor
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın İskenderun Sahili’nde yaklaşık 80 santimetrelik çökme meydana gelmişti.

İlk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sahilde tahkimat yapıp dalgakıranlar oluşturdu. Tahkimatın tamamlanmasının ardından Bakan Kurum’un talimatıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde ‘İskenderun Sahil Projesi’ hazırlandı.

İskenderun Sahil Projesi başlıyor

"Tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz"

Sosyal medya hesabından 14.30'da düzenlenecek törenin duyurusunu paylaşan Kurum, “İskenderun Sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İskenderun Sahil Projesi başlıyor

Proje kapsamında, 3,2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları inşa edilecek. Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak.

Bakan Kurum Hatay temasları kapsamında Kırıkhan, Antakya ve İskenderun’daki şantiye alanlarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

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Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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