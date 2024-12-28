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Gündem
TRT Haber 28.12.2024 09:20

İstanbul büyük yürüyüşe hazırlanıyor

İstanbul, yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne olacak. "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü için yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşacak. 308 sivil toplum kuruluşunun düzenleyeceği yürüyüşle İsrail zulmü lanetlenecek.

İstanbul büyük yürüyüşe hazırlanıyor

Galata Köprüsü bir kez daha büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. 1 Ocak sabahı 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sloganıyla Filistin için toplanılacak.

1 Ocak'ta sabah namazı sonrası dünyaya Filistin'e destek mesajı verilecek.

İstanbul büyük yürüyüşe hazırlanıyor

"Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ"

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ! Karanlık günler için inanıyoruz ki Bir güneş doğuyor!" mesajına yer verildi.


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