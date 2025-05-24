Açık 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.05.2025 11:40

Emine Erdoğan: Sıfır Atık, bu topraklara duyduğumuz vefanın adıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi değil; bu topraklara duyduğumuz vefanın, geleceğe olan borcumuzun adıdır" dedi.

Emine Erdoğan: Sıfır Atık, bu topraklara duyduğumuz vefanın adıdır

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı sistemle ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin Depozito Yönetim Sistemi'yle yeni bir anlam kazandığını bildirdi.

Bakanlığın Depozito Yönetim Sistemi'yle ilgili videosunu da alıntılayan Erdoğan, "Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi değil; bu topraklara duyduğumuz vefanın, geleceğe olan borcumuzun adıdır" dedi.

 

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi değil; bu topraklara duyduğumuz vefanın, geleceğe olan borcumuzun adıdır. Şimdi bu büyük yürüyüş, Depozito Yönetim Sistemi ile yeni bir anlam kazanıyor.

"Atıklar artık kayıp değil kazanç, yük değil değer olacak"

Ne mutlu ki atıklar artık kayıp değil kazanç, yük değil değer olacak. Ekonomiye can, çevreye nefes katacak.Bu önemli adımın ülkemize, milletimize ve yarınlarımıza hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum".

ETİKETLER
Emine Erdoğan Sıfır Atık
Sıradaki Haber
Jandarmanın keskin nişancılarından hedefe tam isabet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:18
'Yenidoğan Çetesi'nin savcıyı tehdit etmesine fezleke hazırlandı
12:13
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
12:05
Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı yürürlükte
12:02
Kurban Bayramı'nda trenlere ek sefer konacak
11:50
Silahla tehdit ettiği taksiciyi gasp etti
11:38
Jandarmanın keskin nişancılarından hedefe tam isabet
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ