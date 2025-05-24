Jandarmanın keskin nişancılarından hedefe tam isabet

Türkiye'nin güvenlik operasyonlarında önemli görevler üstlenen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) keskin nişancıları, aldıkları zorlu eğitimlerle hava, kara ve sudaki hedeflere yönelik operasyonlar düzenleyebiliyor.

Her türlü hava şartlarında, sabit olmayan alanlarda ortam koşullarına adapte olan keskin nişancılar, mesafe tanımadan özel ekipmanlarıyla verilen görevi başarıyla yerine getiriyor.

jjandarma keskin nişancıların havadan, karadan ve sudan hedeflere yönelik yaptığı atışları görüntünledi.

Yüksek rakımlı alandaki hedeflere yönelik helikopterden atış yapan keskin nişancılar, ekipmanlarıyla birlikte paraşütle yere indi. Burada bitki örtüsüne uygun olarak özel kıyafetleriyle kamufle olan personel, kara hedefine atış yaptı.

Ekipler, daha sonra bota binerek sudan karadaki hedefe başarılı atışlar gerçekleştirdi.

"Dayanıklı, sabırlı ve çalışkan olmalıdır"

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş, Jandarma Genel Komutanlığı komando birliklerine verilen görevlerin tamamını başarıyla tamamlayacak kadar personelin olduğunu söyledi.

Keskin nişancı harekatının yüksek motivasyon ve üstün yetenekler gerektiren bir harekat çeşidi olduğunu belirten Astsubay Kıdemli Üstçavuş, bu personelin seçim sürecinin çok önemli ve kritik olduğunu ifade etti.

Personel seçiminde çok sayıda kriter arandığını belirten Astsubay Kıdemli Üstçavuş, şu bilgileri paylaştı:

"Keskin nişancı ve gözetleyici, keskin nişancı kriterlerine sahip komando veya teröristle mücadele eğitimi almış ve hala Jandarma Komando, JÖH, JOPER birliklerinde görev yapan personel arasından seçilir. Bu nitelikler normal gelişmiş, kalıcı, kronik hastalığı ve görme bozukluğu bulunmayan, refleksleri sağlam, fiziki kondisyonu yüksek, yorgunluğa ve uykusuzluğa dayanıklı, sabırlı ve çalışkan olmalıdır. Personel, hızlı, doğru değerlendirme ve zihinsel hesaplar yapma, duygusal olarak dengeli, kişisel hayat sürdürme, baskı altında etkin olma, tam olarak odaklanabilme, yalnızlığa dayanabilme, sabır ve detaylara dikkat etme ve ciddiyet gibi karakter özelliklerine sahip olmalıdır."

"Silah ve teçhizatı etkin olarak kullanabilme kabiliyeti kazanmaktadır"

Astsubay Kıdemli Üstçavuş, keskin nişancılara, Foça Jandarma Komando Atış Okul Komutanlığınca 4'er haftalık keskin nişancı temel ve ihtisas eğitimleri verildiğini söyledi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan personelin, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) 4 hafta süreli özel operasyon keskin nişancı kursu aldığını bildiren Astsubay Kıdemli Üstçavuş, "Gündüz ve gece şartlarında Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve teçhizatı etkin olarak kullanabilme kabiliyeti kazanmaktadır." dedi.

Yerli ve milli silahlar kullanılıyor

Operasyonlarda yerli ve milli silah ile mühimmatların kullanıldığına vurgu yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş, "Keskin nişancılarımız, yerli ve milli olarak ülkemizde üretilen 308 kalibre Bora-12 keskin nişancı tüfeği, 338 kalibre KN-12 keskin nişancı tüfeği ve 50 kalibre KSR 50 keskin nişancı tüfeklerini kullanıyor." diye konuştu.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş, silah üstü ve gözetleme dürbünleri, lazer mesafe ölçer ile balistik bilgisayarları gibi yardımcı teçhizatların da yerli ve milli ürünlerden seçildiğinden bahsederek, dünyada kullanılan ve geliştirilen silah mühimmatları ile teçhizatların da takip edildiğini söyledi.

"Keskin nişancılık, süreklilik gerektiren bir meslek"

Keskin nişancılığın süreklilik gerektiren bir meslek olduğunun altını çizen Astsubay Kıdemli Üstçavuş, personele her konuda ileri seviye bilgiler verildiğini kaydetti.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş, şunları kaydetti:

"Keskin nişancı kurslarında silah, mühimmat, balistik ve optik konularında ileri seviyede bilgiler verilmektedir. Almış olduğu bu bilgilerle beraber çabuk ve doğru karar verebilme, durumsal farkındalık, fiziki kondisyon, sabırlı olma, tahammül sınırlarının artırılması ile sızma, keşif ve gözetleme, hedef takibi atış sonrası etki analizi, iz takibi, sıyrılma ve son olarak iyi bir atıcılık özellikleri kazandırılmaktadır."

Operasyonel alanlarda bireysel olarak görev yapabilme kabiliyetine sahipler

Jandarma Genel Komutanlığı kadrosunda bulunan keskin nişancıların uluslararası yarışmalara katılacak yeteneklere sahip olduğunu ifade eden Astsubay Kıdemli Üstçavuş, yeterli sayıda kadın keskin nişancının da bulunduğunu bildirdi.

Keskin nişancıların her türlü hava durumunda, iklim şartlarında ve sahada görev yapabildiğini vurgulayan Astsubay Kıdemli Üstçavuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Keskin nişancıların katıldığı operasyonel faaliyetleri bölümlere ayıracak olursak, meskun mahal ve dağlar olmak üzere iki ana başlığa ayırabiliriz. Bu iki ana başlık içerisinde, atış yaptıkları yerleri karadan, havadan ve su üstü araçlarından olmak üzere üç ana başlıkta görebiliriz. Keskin nişancılar, operasyon alanının özelliği, hedefin özelliği, keskin nişancıdan talep edilen görev özelliğine göre silah mühimmatını ve yardımcı malzemelerini seçer. Bu operasyonlarda hedef istihbaratı, ileri gözetleme, canlı hedefe atış, düşman cephe arkasına havadan veya karadan sızarak ikmal yolları, silah araç ve gerecini savaş dışı bırakma görevlerini icra eder. Keskin nişancılarımız, operasyonel alanlarda bireysel olarak görev yapabilme kabiliyetine sahiptir."