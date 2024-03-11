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Gündem
TRT Haber 11.03.2024 23:20

Emine Erdoğan: Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile birlikte yaptı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehitleri rahmet, gazileri minnetle andı.

Emine Erdoğan: Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan paylaşımında, ilk iftarda çekilen fotoğraflara da yer verdi.

"İlk orucumuzu şehitlerimizin değerli aileleriyle birlikte açtık" dedi.

Paylaşımına "Rabbim tüm Mehmetçiklerimizi korusun" notunu düşen Emine Erdoğan, "Vatanı için gözünü kırpmadan canını veren kahraman evlatlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

 

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