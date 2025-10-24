Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
Gündem
AA 24.10.2025 10:23

Emine Erdoğan: Samimi ev sahiplikleri için teşekkürlerimizi sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan: Samimi ev sahiplikleri için teşekkürlerimizi sunuyorum

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizleri dostluk ve kardeşlik ikliminde karşılayan Körfez ülkelerine, samimi ev sahiplikleri için teşekkürlerimizi sunuyorum.  Bu ziyaretlerin, gönülleri yakınlaştıran ve işbirliklerini pekiştiren hayırlı adımlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

Paylaşımında Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretlerine ilişkin bir videoya da yer verdi.

ETİKETLER
Emine Erdoğan
OKUMA LİSTESİ