Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan: ''Pençe Kilit Operasyonu'' paylaşımı
Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda duaların Mehmetçiklerle olduğunu belirterek, "Allah, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda dualarımız Mehmetçiklerimizle. Allah, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin" ifadesine yer verdi.
Irak'ın kuzeyinde başlatılan #PençeKilit Operasyonu'nda dualarımız Mehmetçiklerimizle.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 18, 2022
Allah, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. https://t.co/USiKJQccdl
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