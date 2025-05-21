Emine Erdoğan: Farklı kültürler dostluk sofrasında birleşecek

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kokusu da tadı da çocukluğu hatırlatan Türk mutfağının binlerce yıllık geçmişiyle, toprağın bereketini, kültürün zenginliğini ve insanın gönül cömertliğini sofralara taşıyan eşsiz bir miras olduğunu belirtti.

Paylaşımda, Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"'Türk Mutfağı Klasikleri' temasıyla 4'üncü kez kutladığımız 21–27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nı gönülden tebrik ediyorum. Bizi geçmişe bağlayan, geleceğe taşıyan birer kültür köprüsü olan asırlık reçetelerimizi, bu yıl da dünyayla buluşturacak olmak ülkemiz adına tarifsiz bir mutluluk. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde düzenlenecek etkinliklerle, Türk mutfağının evrensel diliyle, farklı kültürler, dostluk sofrasında birleşecek. 81 ilimizde ise her yörenin kendine has lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkacak.

Bu anlamlı hafta vesilesiyle tariflerimizi tanıyan herkesin, mutfağımızın taşıdığı derin anlamları da hissedebilmesini temenni ediyorum. Ve elbette, gelenekten geleceğe uzanan bu kıymetli emanetin; sağlıkla, sürdürülebilirlikle ve sevgiyle yaşatılmasını diliyorum. Sofralarımızdan bereket, kültürümüzden birlik eksik olmasın."