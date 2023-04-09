Emine Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle iftarda buluştu

Darülaceze Başkanlığı'ndaki iftar programına, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze İdare Meclis Üyesi Bilal Erdoğan ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de katıldı.

İftar programı, Darülaceze sakinlerinden Hafız Ramazan Demirkan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Darülaceze sakinleriyle yakından ilgilenen Erdoğan, hal hatırlarını sorarak onlarla sohbet etti.

Emine Erdoğan, Darülaceze sakinlerinden 73 yaşındaki Mücella Kese ile de yakından ilgilendi.

Kese, 19 aydır kaldığı Darülacezede sıfır atık konusunda yaptığı çalışmaları Emine Erdoğan'a aktardı.

Ailesinin kendisini çocukluğundan beri sıfır atık konusunda bilinçli yetiştirdiğini anlatan Kese, kendi girişimleriyle Darülaceze'ye plastik ve karton atıklarının toplanması için bir depo yapıldığını kaydetti.

Kese, Emine Erdoğan'dan, Darülaceze'de kullanılmak üzere cam atıklar için kumbara istedi.

Emine Erdoğan, iftarın ardından masaları tek tek dolaşarak, Darülaceze sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar programında Bilal Erdoğan da dua okudu.

Emine Erdoğan, Darülaceze'deki depremzede bebekleri de ziyaret etti

Emine Erdoğan, iftar programı öncesinde Darülaceze Başkanlığı'ndaki çocuk yuvasını da ziyaret etti.

Ziyarette Emine Erdoğan'a, Bakan Derya Yanık ile Hamza Cebeci de eşlik etti.

Çocuk yuvasındaki bebek katında bulunan odaları tek tek gezen Erdoğan, burada deprem bölgesinden getirilen 2 depremzede bebekle de yakından ilgilendi.

Bebekleri kucağına alan ve seven Erdoğan, çocuk yuvasının sorumlu hekimi Turay Selçuker ile sorumlu hemşiresi Özge Demirci'den bebeklerin sağlık ve aile durumlarına ilişkin detaylı bilgiler aldı.

Emine Erdoğan, yuvada bakıcı anne olarak çalıştığı sırada baktığı 5 aylık bebeğe daha sonra koruyucu aile olan 25 yaşındaki Feyza Koşar'ı da tebrik etti.

Bebek katındaki oyun odalarını da gezen Erdoğan, burada oyun oynayan küçük yaştaki çocukları da kucağına alarak sevdi.

"Evlatlarımızın etrafına örülen yıkılmaz sevgi duvarı, onlara daima kalkan olacaktır"

Öte yandan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Darülaceze'de aralarında depremzede bebeklerimizin de olduğu çocuk yuvasını ziyaret ettim. Sağlık durumlarının her gün daha da iyiye gittiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Devlet korumasındaki tüm yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Çocuklarımızı sarmalayan güvenli ve şefkatli kollara tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki evlatlarımızın etrafına örülen yıkılmaz sevgi duvarı, onlara daima kalkan olacaktır" sözlerini kullandı.