Gündem
AA 01.09.2025 16:21

Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen ev sahipliğinde lider eşleri onuruna verilen programa katıldı.

Emine Erdoğan, program alanında Çin Devlet Başkanı Şi'nin eşi Pıng Liyüen tarafından samimiyetle karşılandı.

Program öncesinde aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, ardından kültürel programa katıldı. Programda, lider eşleriyle ülkelerin kültürel zenginliklerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Programda, Nepal, Ermenistan, Malezya, Moğolistan, Azerbaycan, İran, Mısır, Özbekistan liderlerinin eşleri ile İran Cumhurbaşkanın kızı da yer aldı.

Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi

"Tiencin'in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik"

Programın ardından Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen​​​​​​​ ev sahipliğinde, lider eşleriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tiencin'in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik. İnsanlığı yakından ilgilendiren barış, aile, çevre ve kültürel işbirliği gibi ortak değerler üzerine fikir paylaşımında bulunduk. Bu anlamlı buluşmaların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."

ETİKETLER
Çin Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
