Hafif Sağanak Yağışlı 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.12.2023 21:05

Emine Erdoğan: Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan: Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından şehit askerler için paylaşım yaptı. 

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı… Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan Şehit
Sıradaki Haber
Şehit askerler için taziye mesajları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:13
UNRWA: Gazze'dekiler insan, satranç tahtasında taş değil
21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
21:07
Şehit askerler için taziye mesajları
20:42
İsrail'in Berlin Büyükelçisi: Avrupa'daki en iyi müttefikimiz Almanya
20:35
Cevdet Yılmaz şehitler için taziye mesajı yayımladı
20:20
Zonguldak'ta fırtına: Çatılar uçtu, elektrikler kesildi
Orta Sakarya Vadisi'ndeki mikroklima etkisine sahip Osmaneli'nde zeytinler hasat ediliyor
Orta Sakarya Vadisi'ndeki mikroklima etkisine sahip Osmaneli'nde zeytinler hasat ediliyor
FOTO FOKUS
Antalya'da alev alan araç bomba gibi patladı
Antalya'da alev alan araç bomba gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ