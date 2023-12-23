Emine Erdoğan: Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından şehit askerler için paylaşım yaptı.
Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı… Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı…— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 23, 2023
Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun. ????????