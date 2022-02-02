Karapürçek Mahallesi'ndeki kütüphanenin açılış kurdelesini, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve diğer ilgililerle birlikte kesen Emine Erdoğan, "Tüm Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum. Bebek kütüphanelerinin sayısının tüm Türkiye'de artırılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, burada oynayan bebek ve çocukları sevip onlara oyuncak hediye etti.

Emine Erdoğan, 7 yaşındaki Nisa Türkmen ile "Sıfır Atık" oyunu oynayarak çocuklara atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini anlattı.

Daha sonra Masal Atölyesi'nde çocuklara, "Nasrettin Hoca ve Cimri Komşusunun Hikayesi" kitabını okuyan Emine Erdoğan, onlarla keyifli zaman geçirdi.

Emine Erdoğan, kütüphane çıkışı kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Bebek Kütüphanesi

Karapürçek Mahallesi'ndeki 510 metrekare müstakil binada oluşturulan Altındağ Bebek Kütüphanesi, Karapürçek ve Beşikkaya Mahallelerinde yaşayan yaklaşık 120 bin kişiye hizmet verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde açılması planlanan, kültürel dönüşüm projesi niteliğinde olan "Bebek Kütüphaneleri" ile bebeklere ve ailelerine sağlanan ücretsiz hizmetlerle, erken çocukluk dönemine gelişimsel olarak destek verilmesi, bebeklere erken yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırılması yönündeki faaliyetlere katkıda bulunulması ve mevcut bebek ve çocuk kütüphanelerinin sayıları, nitelikleri ve görünürlüklerinin artırılması amaçlanıyor.

73 Çocuk Kütüphanesi bulunuyor

Bakanlığa bağlı 73 Çocuk Kütüphanesi bulunuyor. Bu kütüphanelerin 8'i müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor.

Ayrıca halk kütüphaneleri bünyesinde hizmet veren 5 bebek kütüphanesi bulunuyor. Bebek kütüphanelerinde, 0-3 yaş arası bebeklere ve ailelerine hizmet sunuluyor.