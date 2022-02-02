YTB'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya tarafından 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın yanı sıra Ukrayna'yı da kapsayan kültürel faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya yönelik eğitim faaliyetlerine değinilerek, 2021'de Ukrayna’dan Türkiye Burslarına 1210 kişinin başvurduğu, bugüne kadar Türkiye Bursları kapsamında Ukrayna’dan 1400 öğrencinin desteklendiği ve halihazırda 110 Ukraynalı öğrencinin de burs alarak eğitimlerine devam ettiği belirtildi.

Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayan Ukrayna uyruklu mezun sayısının ise 430 olduğuna işaret edilen açıklamada, Ukrayna-Türkiye Dostluk Köprüsü projesi kapsamında, Ukraynalı ve Kırım Tatar Türkü gençlerin Ankara, Çanakkale ve İstanbul'daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmesinin sağlandığı belirtildi.

Türkiye, Kırım Tatarlarına yönelik kültürel projelerine devam ediyor

YTB'nin Kırım ve Kırım Tatarlarına yönelik faaliyetlerine yer verilen açıklamada, Tatar sürgününün 75. yılı olan 2019'da sürgünün son tanıklarıyla yapılan mülakatların belgesel olarak yayınlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Kırım'da Türk-İslam mimari eserlerinin kayıt altına alındığı, yaklaşık 200 eseri kapsayan çalışmanın "Kırım’daki Kırım Tatar (Türk-İslam) Yadigarları" adı altında 2016'da kitaplaştırıldığı ve 2021'de 2. baskısının yapıldığı ifade edildi.

2018 yılından bu yana desteklenen "Kırım Ailesi Okulu" projesi kapsamında 125 Kırım Tatar öğrencinin dört grupta hafta sonları ana dil ve tarih, müzik, folklor, el işleri konularında eğitim aldığı ifade edilirken, okul öncesi öğretmenlere yönelik eğitim programı kapsamında 19 öğretmene de 120 saat eğitim verildiği aktarıldı.

YTB'nin açıklamasında, Kırım Tatarlarının yeni nesillerine yönelik olarak Ukraynalı yazar Kateryna Mikhalitsyna ve ressam Oksana Bula tarafından hazırlanan üç kitaplık serinin de Kırım Tatar dilinde ve Latin alfabesi ile basıldığı belirtildi.

"Kırım Tatar Gençlik Kurultayı'nın" 2019'da düzenlendiği kaydedilen açıklamada, 11 ülkeden 300 Kırım Tatarı gencine bu kurultayda tartışma platformu sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Gagavuz Türklerine yönelik projelerin de gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, sözlük çalışmasının yanı sıra "Ukrayna Gökoğuz Türkleri Belgeseli ve Çocuk Kitapları Serisi" gibi çalışmaların hayata geçirildiği vurgulandı.