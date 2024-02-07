Emeklilerin bayram ikramiyeleri artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV'de emeklilere yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti;

Emeklilerin ekonomik ve sosyal refahı artırmak için çalışacağız. Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. 13 milyon 660 bin emekliye 15,8 milyar lira fark ödenecek.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız. Toplamda 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi olarak emeklerimize ödeme gerçekleştirdik. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara da kısa sürede başlayabiliriz bu çerçevede. Emekliler yılı kapsamında faaliyetler çeşitlenerek artacak. Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz.

Ev kadınlarına prim desteği seçim vaadiydi kesinlikle yerine getireceğiz. Çalışmalarımızı başlattık, ekiplerimiz çalışıyor. (BAĞ-KUR prim düzenlemesi) Orta vadeli dönemde gündeme getireceğiz.