Şanlıurfa'da deprem konutları teslim ediliyor

Depremden etkilenen illerden olan Şanlıurfa'da, depremlerde 10 bin 538 yapı "yıkık", "acil yıkılacak" ve "ağır hasarlı" olarak kaydedildi.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki afetzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için çalışmalar başlatıldı.

TOKİ marifetiyle merkez ilçeler Eyyübiye'de 3 bin 202, Karaköprü'de 733, Birecik ilçesinde 534 olmak üzere toplam 4 bin 469 konut etaplar halinde yapılıyor. Tünel kalıp sistemiyle 3+1 ve 2+1 olarak yapılan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun ve spor alanları, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor.

Kura çekimi ve anahtar teslimi bugün yapılacak

Deprem bölgesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenecek Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.

Burada deprem konutlarının hak sahipleri belirlenerek anahtarları teslim edilecek.

"İftihar edeceğimiz bir tablo ortaya çıktı"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin iklim ve yaşam kültürüne uygun şekilde inşa edilen konutların tüm aşamalarını yakından takip ettiklerini aktardı.

Şıldak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hak sahibi vatandaşlarımız belirlendi. Depremin hemen ardından AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ortak bir çalışma sergiledi. Bu çalışma sonrasında henüz daha birinci yılın sonuna gelmeden devletimizin gücü ve kurumlarımızın iş birliği içerisindeki çalışmaları, iftihar edeceğimiz bir tablonun ortaya çıkmasına vesile oldu."