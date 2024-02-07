FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" üzerinden 12 yıl geçti

Amaçları meşru hükümeti devirmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar vermekti. Hedeflerine ulaşmak için öncelikle kendilerini bertaraf edecek en önemli güce, istihbaratın kalbine saldırdılar.

İhanet zincirine ilk halkayı MİT kumpasıyla taktılar.

FETÖ, terör örgütü PKK ile MİT ilişki içindeymiş gibi algı yaptı

Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü'nün devlete karşı açıktan giriştiği ilk kalkışmayla 12 yıl önce yüzleşti.

Aslında ihanete giden süreç 2011'de Milli İstihbarat Teşkilatı hakkındaki kara propaganda ile başladı. Hükümetin terörü bitirmek için izlediği politikalar üzerinden teşkilat, terör örgütü PKK ile ilişki içindeymiş gibi gösterilmek istendi.

Örgüt bunun için en bilindik taktiğini kullandı. MİT'e ait olduğu iddia edilen montajlanmış ses kayıtları ortaya atıldı.

FETÖ medyası da bu kirli kampanyaya haberleriyle katıldı.

FETÖ'nün ilk hedefi Erdoğan iktidarını yıkmaktı

2011'in sonbaharında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sağlık sorunları nedeniyle bir dizi konsültasyon yaptırdı. Ameliyat için gün alındı. Bu durumu fırsat bilen FETÖ, bu kez MİT Müsteşarı Hakan Fidan için hazırlanan planı devreye aldı. Ana hedefleri ise Erdoğan iktidarını yıkmaktı.

FETÖ'nün emniyet ve yargıya sızan üyeleri eliyle algı operasyonları devam ederken MİT’ten bir ekip Aralık 2011'de Ankara'daki iki kritik noktada arama yaptı.

Erdoğan'ın Keçiören'deki evi ile başbakanlık resmi konutundaki çalışma ofislerinde örgüt tarafından yerleştirilen dinleme cihazları bulundu.

MİT Müsteşarı ifadeye çağrıldı

Ve 7 Şubat 2012'de FETÖ'cü savcı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile bazı MİT mensuplarını ifadeye çağırdı.

Tarih özellikle seçildi. Çünkü Başbakan Erdoğan ameliyat olacaktı. Erdoğan ameliyatını erteledi, Fidan'a talimatlarını iletti.

Kumpası tamamen boşa çıkaran, 5 gün sonra MİT kanununda yapılan değişiklik oldu. Düzenleme, soruşturmaları başbakanın iznine bağlıyordu.

15 sanık hapis cezasına çarptırıldı

Bir yıl sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT görevlileri hakkında takipsizlik kararı verdi.

MİT kumpasını kuranlar cezasız bırakılmadı. 6'sı eski emniyet müdürü olan 10 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. 5 sanığa da çeşitli sürelerde hapis cezaları verildi.

Gerekçeli karardaki "Müdahil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın o dönem Başbakan olarak soruşturmaya izin vermemesi ile bir nevi ilk darbe girişimi sonuçsuz kalmıştır" tespiti dikkati çekti.