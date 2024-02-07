Emre Bozkurt, depremde yitirdiği ailesinin mezarını her gün ziyaret ediyor

Emre Bozkurt, 6 Şubat depremlerinde 2 çocuğunu ve eşini kaybetti.

Kızı 6, oğlu ise daha 4 yaşındaydı.

Bozkurt ailesi, depremlere Kahramanmaraş’taki evlerinde yakalandı.

Asrın felaketinde yarım kalan hayatlar

Emre Bozkurt, "Aramızda çok kısa mesafe vardı sadece eşim benim görmediğimi görüyordu, dua ediyordu gözleri yaşlı. Bastığım yerde bina yıkılmaya başladı, vedalaştık son kez gözlerimizle" dedi.

Bozkurt’un betonların arasından yükselen o sesini arama kurtarma ekipleri duydu. Enkazdan çıkardılar ama onun aklı geride bıraktığı ailesindeydi.

Enkaz başında ailesinin kurtarılışını bekledi. Umudunu hiç kaybetmedi. Ta ki acı haberi alana kadar.

Ailesinin mezarından ayrılmıyor

Depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden Emre Bozkurt, tam bir yıldır her gün onları mezarın başında anıyor.

Yüreğinde eski mutlu günlerinin acısı ile ailesi için dua ediyor, onların yasını tutuyor.

Haber: Sena Kaya

Kamera: Bülent Serin

Dron: İhsan Kırkbeşoğlu

Kurgu: Ömer Özdoğan