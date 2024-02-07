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Gündem
TRT Haber 07.02.2024 10:18

Adıyaman'da konut kuraları yarın çekilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için yapılan konutların kura çekimi ve hak sahiplerine anahtar teslimi yarın yapılacak.

Adıyaman'da konut kuraları yarın çekilecek
[Fotograf: AA]

Adıyaman'da, 33 bin 112 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak tespit edildi. Kentte, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut tarafından kent genelinde 44 bin 352 konut yapılacak.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde afet konutları yükselirken, konutların bir kısmı tamamlandı.

Kura çekimi ve anahtar teslimi yarın

Kent genelinde 640'ı köy evi olmak üzere toplam 2 bin 798 deprem konutu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle yarın çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Adıyaman'da konut kuraları yarın çekilecek

İhalesi yapılan diğer konutların yapımı ise devam ediyor.

Adıyaman il ve ilçe merkezlerinde yapımı tamamlanarak kurası çekilecek kalıcı konut sayıları şöyle: Adıyaman merkez 1110, Besni 125, Gerger 210, Kahta 535, Tut 178.

Adıyaman'ın ilçelerine göre teslim edilecek köy tipi afet evlerinin sayısı şöyle; Adıyaman kırsalı 353, Gölbaşı 19, Gerger 61, Kahta 165, Samsat 42.

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Adıyaman Recep Tayyip Erdoğan TOKİ
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