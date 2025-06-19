Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Pehlivan hakkında, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheli Adem Soytekin ve tutuksuz şüpheli Servet Yıldırım'ın beyanlarındaki bazı iddialara ilişkin soruşturma başlattı.
Pehlivan, soruşturma kapsamında ifade vermesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Pehlivan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi.