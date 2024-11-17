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TRT Haber 17.11.2024 10:01

Ehliyetsiz sürücülere 2024'te 535 bin işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili olarak 2024 yılında toplam 535 bin 62 işlem yapıldığını açıkladı.

Ehliyetsiz sürücülere 2024'te 535 bin işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarını ve denetimleri artırdıklarını belirtti.

Denetimler arttıkça kaza sayılarının da azaldığına dikkati çeken Yerlikaya, 2024 yılında "sürücü belgesiz araç kullanımıyla" ilgili olarak 535 bin 62 işlem yaptıklarını kaydetti.

Yerlikaya, vatandaşlara hem kendi güvenlikleri hem de başkalarının güvenliği için ehliyetsiz direksiyon başına geçmemeleri uyarısında bulundu.

Son bir haftada 3 milyonu aşkın araç denetlendi

Ayrıca Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 7-14 kasım tarihleri arasında 3 milyon 14 bin 276 araç denetlendi.

Bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 134 bin 746, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 483 bin 947 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

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