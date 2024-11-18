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TRT Haber 18.11.2024 11:11

Ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin uzatıldığını açıkladı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

5 milyonun üzerinde eski tip sürücü belgesi var 

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunuyor.

Bakan Yerlikaya, uzatılan sürenin sonuna kadar eski sürücü belgelerinin yenilenmesinin altını çizdi:

"Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

 

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