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Eğitimde yeni vizyonun temelinde öğretmenler olacak

Milli Eğitim Bakanlığı 15 Ekim’de vizyon belgesini açıklayacak. Yeni vizyonun temelinde öğretmen olacak. Öğretmenlerin eğitimi, şartlarının iyileştirilmesi için adımlar atılacak.

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Eğitimde yeni vizyonun temelinde öğretmenler olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakan olduktan sonra yeni döneme dair hazırlıkları ilk kez TRT Haber ekranlarında anlattı.

Selçuk, “Öğretmen isterse sahilde kumların üzerinde kuvvet kavramını öğretir. İsterse türev öğretir. Değerli olan öğretmenin öğrencisi ile olan ilişkisidir. Değerli olan öğretmenin öğrencisi ile olan iletişimidir.” dedi.

15 Ekim’de açıklayacakları bir vizyon belgesi olduğunu belirten Selçuk’un ipuçlarını verdiği çalışma Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile beraber yürütülüyor. Daha önce öğretmen yetiştirmek için kurulan Öğretmen okulları yeniden hayata geçecek. Öğretmen eğitimlerinde, üniversitelerle birlikte 2 yıllık bir program hazırlanacak.

Yenilikler sadece yeni öğretmen adaylarının eğitimi ile ilgili değil. Mevcut eğitim veren öğretmenler de unutulmadı.

Özlük haklarında iyileştirmeye gidilecek olan öğretmenlerin daha verimli şekilde eğitim vermesi için de sayıları artırılacak. İlk etapta Aralıkta 20 bin öğretmen daha atanacak.

Kaynak: TRT Haber

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