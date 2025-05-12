Efkan Ala: Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşıldı

8 aydır devam eden Terörsüz Türkiye süreci başarıyla sonuca ulaştı. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu.

Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorunundan kurtulmanın eşiğine geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı:

"Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir.

Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz."