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Gündem
TRT Haber 12.05.2025 10:29

Efkan Ala: Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Efkan Ala: Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşıldı

8 aydır devam eden Terörsüz Türkiye süreci başarıyla sonuca ulaştı. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu.

Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorunundan kurtulmanın eşiğine geldi.

Terör örgütü PKK kendini feshetti
Terör örgütü PKK kendini feshetti

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı:

"Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir.

Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz."

 

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AK Parti PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
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