Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 23 Mart - 5 Haziran tarihleri arasındaki 'Sayılarla Uzaktan Eğitim' verilerini paylaştı.

Buna göre, tıklanma sayısı 2 milyar 753 milyon 847 bin 548'e ulaşan EBA, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 11. web sitesi oldu.

SAYILARLA UZAKTAN EĞİTİM



23 Mart – 05 Haziran 2020



EBA



2.753.847.548 (2,7 Milyar) Tıklanma



Türkiye’de En Çok Ziyaret Edilen 11. Web Sitesi



Dünyada En Çok Ziyaret Edilen 6. Web (Eğitim) Sitesi



18.5 Milyon Kez İndirildi#TatilDeğilUzaktanEğitim pic.twitter.com/qBHWhytRru — MEB (@tcmeb) June 8, 2020

Bu tıklanma sayısıyla aynı zamanda dünyada en çok ziyaret edilen 6'ıncı eğitim sitesi olmayı başardı.

Mobil indirme sayısı 18,5 milyona yükseldi

EBA'ya girişlerin yüzde 54’ü mobil cihazlar üzerinden olurken, yüzde 41'i bilgisayar ve yüzde 5'i de tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirildi. EBA'nın mobil uygulamasının indirilme sayısı da 18,5 milyona yükseldi.