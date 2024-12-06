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Gündem
TRT Haber 06.12.2024 01:03

Düzensiz göçe yeni önlem: GÖÇBİL

İçişleri Bakanlığı Türkiye'deki göçmenlerin kayıt altında tutulması için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Göçmenler konum bildirimlerini cep telefonlarına yüklenecek GÖÇBİL uygulaması ile yapacak.

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Yabancıların kayıt altında tutulması için yeni dijital uygulama hayata geçiyor. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı uygulama ile konum bildirimleri çok daha hızlı ve kolay yapılacak.

Son verilere göre Türkiye'de 4 milyon 171 bin kayıtlı yabancı bulunuyor. Mevcut durumda bildirim yükümlülüğü bulunan yabancıların il göç idarelerine giderek imza vermesi ya da parmak izini okutması gerekiyor.

Bakanlığın hazırladığı "GÖÇBİL" uygulaması ile bu işlem artık cep telefonlarıyla gerçekleşecek.

"GÖÇBİL" Ocak ayının ilk haftası itibariyle kullanıma başlanacak. Bildirim yükümlülüğü bulunan yabancılar, cep telefonundaki uygulamaya girerek belirli aralıklar ile konumlarını bildirecek.

Yüz tanıma sistemiyle çalışacak

Sisteme girişlerde yüz tanıma sistemi kullanılacak. Kaydedilen fotoğraf sistemde kayıtlı olan ile karşılaştırılacak. Böylece bildirimleri farklı kişilerin yapması da önlenecek

Uygulama kayıtlı olunan ilden izinsiz çıkışlarda kolluğa bildirim gönderecek. Aynı zamanda iki defa makul gerekçe olmadan bildirim yapmayanlara da yaptırım uygulanacak.

Uygulamayı kullanmayanlar ise İl Göç İdarelerine giderek imza ya da parmak iziyle bildirim yapacak.

"GÖÇBİL" uygulaması 7 dilde kullanıma sunulacak. Tüm cep telefonlarına uygulama marketlerinden ücretsiz indirilerek kurulabilecek.

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