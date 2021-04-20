Hatay'ın Dörtyol Belediyesine hibe edilen atların kaybolmasıyla ilgili hakkında soruşturma başlatılan MHP'li Belediye Başkanı Fadıl Keskin partisinden istifa etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.