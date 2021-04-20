Dörtyol Belediye Başkanı Keskin MHP'den istifa etti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partiden istifasının işleme konulduğunu, belediye başkanları listesinden de düşürüldüğünü açıkladı.
Hatay'ın Dörtyol Belediyesine hibe edilen atların kaybolmasıyla ilgili hakkında soruşturma başlatılan MHP'li Belediye Başkanı Fadıl Keskin partisinden istifa etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.
İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.— Sadir Durmaz ???????? (@sadirdurmaz) April 20, 2021
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