Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dokunulmazlık dosyaları için 2 vekile savunma tebligatı gönderildi
[Fotograf: AA]
TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.
TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.
Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi.
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