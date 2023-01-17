Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ak Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti. pic.twitter.com/oieCkzZJcP— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 17, 2023
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı İran
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