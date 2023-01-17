Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. pic.twitter.com/38IzMDaGDl — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 17, 2023



