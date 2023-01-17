Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. pic.twitter.com/38IzMDaGDl— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 17, 2023
Etiketler: KKTC Recep Tayyip Erdoğan
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