Hafif Yağmurlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.12.2024 00:52

Doha'daki zirvenin ardından ortak açıklama: Suriye'de siyasi çözüm olmalı

Astana Formatı'nda düzenlenen ve bazı Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının da katıldığı toplantının ortak açıklamasında Suriye krizine siyasi çözüm vurgusu yapıldı.

Doha'daki zirvenin ardından ortak açıklama: Suriye'de siyasi çözüm olmalı

Astana Formatı'nın tarafları olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak'ın dışişleri bakanları, Suriye'deki son gelişmeleri ele almak için Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Katılımcılar, Suriye'deki son olaylarla ilgili yaptıkları ortak açıklamada, Suriye krizinin devam etmesinin ülkenin güvenliği ile bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından tehlikeli bir gelişme teşkil ettiğini ve tüm tarafların Suriye krizine, askeri operasyonların sona ermesine ve sivillerin bu krizin yansımalarından korunmasına yol açacak siyasi bir çözüm araması gerektiğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Ortak açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde kapsamlı siyasi sürecin başlatılmasına hazırlık amacıyla askeri operasyonların durdurulması, daha fazla masum ve savunmasız insanın kanının dökülmesine ve krizin uzamasına yol açan askeri tırmanışa son verilmesinin yanı sıra Suriye'nin birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması, kaos ve terörizme sürüklenmesinin engellenmesi ve mülteciler ile yerlerinden edilenlerin gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Katılımcılar, bölgede güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine yönelik çabaların artırılmasının yanı sıra Suriye krizine, Suriye halkının güvenlik, istikrar ve adalet özlemlerini giderecek şekilde barışçıl bir çözüm bulunmasına etkin bir şekilde katkıda bulunmak amacıyla aralarındaki yakın istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurgulamışlardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in katılımcıları bilgilendirdiği belirtilen açıklamada, katılımcıların BMGK'nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik BM çabalarına desteklerini teyit ettiği bildirildi.

ETİKETLER
İran Mısır Rusya Suriye
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:44
ABD Ukrayna'ya ek askeri yardım yapacak
00:27
Katil İsrail Gazze'de hastane çevresine saldırdı: 33 kişi hayatını kaybetti
00:23
Suriyeli muhalifler Humus'ta
00:05
Meteorolojiden 7 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı
23:46
İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı
00:58
Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 10 kişi hayatı kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 10 kişi hayatı kaybetti
FOTO FOKUS
Çarruh ailesinin duygulandıran kavuşması
Çarruh ailesinin duygulandıran kavuşması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ